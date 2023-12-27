Власти РФ поддержали идею с уведомлением клиентов о списании денег за подписки

Журналисты издания РБК сообщили, что правительство РФ поддержало поправки в закон о защите прав потребителей — они должны установить правила списания платы по подпискам в онлайн-сервисах. Правда, авторам законопроекта предстоит доработать его.

При доработке законопроекта необходимо принять во внимание, что дополнительное регулирование в данной сфере не должно приводить к необоснованному удорожанию стоимости подписок, так как это негативно скажется на интересах потребителей.

В правительстве отметили, что законопроект заслуживает внимания, однако часть его положений противоречат законодательству. В связи с этим их будет необходимо скорректировать и дополнительно проработать отдельные формулировки.

Напомним, изначально авторы инициативы предлагали обязать владельцев онлайн-сервисов за сутки присылать клиентам уведомление о планируемом списании ежемесячной платы за подписку.