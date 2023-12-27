Для Escape from Tarkov вышел патч 0.14 с новой локацией, боссом и достижениями

Добавлена новая локация под названием «Эпицентр» — она расположена в центре Таркова и предназначена для новичков с 1-го по 20-й уровни

На локации «Улицы Таркова» появился новый босс — бывший сотрудник МВД Коллонтай. Он ходит в сопровождении нескольких бандитов

Переработана локация «Берег»

Добавлены новые виды оружия — автомат КБП 9А-91 9×39мм, винтовка КБП ВСК-94 9x39 9×39мм; SIG MCX SPEAR 6.8x51мм (.277 FURY), ручной пулемёт Дегтярёва РПД 7.62x39мм и ручной пулемёт Дегтярёва РПДН 7.62x39мм

Добавлена система достижений — они не будут пропадать с вайпом

Добавлена возможность просмотра страницы профиля другого игрока

Добавлена новая система хитбоксов и брони

Добавлена возможность перенести огнестрельное оружие с правого плеча на левое и обратно