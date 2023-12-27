Для Escape from Tarkov вышел патч 0.14 с новой локацией, боссом и достижениями
27 декабря для хардкорного шутера Escape from Tarkov вышел крупный патч 0.14. Он добавляет в игру новую локацию, босса, оружие, достижения и различные правки.
Видео доступно на YouTube-канале Battlestate. Права на видео принадлежат Battlestate Games.
|Главные изменения патча 0.14
|Добавлена новая локация под названием «Эпицентр» — она расположена в центре Таркова и предназначена для новичков с 1-го по 20-й уровни
|На локации «Улицы Таркова» появился новый босс — бывший сотрудник МВД Коллонтай. Он ходит в сопровождении нескольких бандитов
|Переработана локация «Берег»
|Добавлены новые виды оружия — автомат КБП 9А-91 9×39мм, винтовка КБП ВСК-94 9x39 9×39мм; SIG MCX SPEAR 6.8x51мм (.277 FURY), ручной пулемёт Дегтярёва РПД 7.62x39мм и ручной пулемёт Дегтярёва РПДН 7.62x39мм
|Добавлена система достижений — они не будут пропадать с вайпом
|Добавлена возможность просмотра страницы профиля другого игрока
|Добавлена новая система хитбоксов и брони
|Добавлена возможность перенести огнестрельное оружие с правого плеча на левое и обратно
|Улучшена механика отдачи оружия
С полным списком нововведений можно ознакомиться на официальном сайте Escape from Tarkov.
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