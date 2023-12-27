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Зак Снайдер опроверг, что порталы в «Мятежной Луне» вдохновлены половыми органами

Некоторые зрители после просмотра «Мятежной Луны» обратили внимание на необычную форму космических порталов. Дело в том, что они визуально напоминали женский половой орган.

На ситуацию пришлось даже отреагировать режиссёру картины Заку Снайдеру. По его словам, при создании порталов ничем подобным он не вдохновлялся.

Всё, что будет иметь смысл, на самом деле на 100% соответствует мифологии, которая складывает пространство для Материнского мира.

Сюжет «Мятежной Луны» расскажет о мирной колонии, которой угрожает тиран Балисариус. Герои будут объединяться против него, чтобы защитить родной дом. В фильме снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Энтони Хопкинс, Джимон Хонсу и другие.

Премьера «Мятежной Луны» состоялась 22 декабря в онлайн-кинотеатре Netflix. Вторая часть выйдет уже 19 апреля 2024 года.