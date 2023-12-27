В России найдут действенные способы распознавания дипфейков

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Журналисты издания «Газета.ру» обратили внимание на новую публикацию на официальном сайте правительства РФ. Из документа стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры до 19 марта найти действеные способы определения недостоверной информации, созданной с помощью ИИ.

К 19 марта Минцифры предстоит обеспечить проработку мероприятий по выявлению недостоверных данных, в том числе генерируемых с использованием ИИ.

Дипфейк — метод создания изображения или видео, основанный на искусственном интеллекте. Примером их использования являются фейковые видео с известными людьми или политиками. Недобросовестные пользователи используют технологию как для рекламы своих мошеннических сервисов, так и ради злой штуки.

Ранее член Совета при президенте РФ заявил, что эльфы представляют серьёзную угрозу для России.