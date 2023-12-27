Вышел тизер новогодних «Папиных дочек» — премьера уже 29 декабря

Онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС выпустили тизер новогоднего спецэпизода новых «Папиных дочек». Спецвыпуск можно будет посмотреть уже 29 декабря в 21:00 мск.

Видео доступно во VK-группе «Лучшие фильмы и сериалы». Права на видео принадлежат СТС.

Спецвыпуск «Папины дочки. Новогодние» расскажет о том, как Веник отказывается лететь с семьёй на Мальдивы и вместо этого везёт Тамару и Машу в подмосковный комплекс с пятизвёздочным отелем и горнолыжной трассой. Продолжительность серии пока неизвестна.

Премьера новых «Папиных дочек» состоялась 18 сентября. Первый сезон шоу уже завершился. Он получил преимущественно положительные оценки от критиков и обычных зрителей. Второй сезон уже в разработке — съёмки стартовали на следующий день после премьеры.