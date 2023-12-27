Джеймс Мэй готов сняться в новом шоу с Кларксоном и Хаммондом после закрытия Grand Tour

В начале декабря стало известно, что знаменитое автомобильное шоу The Grand Tour завершится после пятого сезона. За последние семь лет вышло пять сезонов проекта: последние два спецвыпуска выйдут уже в 2024 году. Эпизод в Мавритании появится уже в феврале, а в Зимбабве — до конца следующего года.

В недавнем выпуске утреннего шоу Today ведущий Джеймс Мэй подтвердил информацию о завершении работы над The Grand Tour. При этом артист не исключает, что когда-нибудь ещё присоединится к Джереми Кларксону и Ричарду Хаммонду для того, чтобы поработать над чем-нибудь ещё.

Я бы не исключал создания чего-то нового с Хаммондом и Кларксоном, но держите в голове, что мы не молодеем. Я занимаюсь этим уже более 20 лет, и не думаю, что кто-то из нас предполагал, что это продлится так долго.

Ранее о возможном уходе от автомобильной тематики заявил и Джереми Кларксон. По его словам, он обозревает машины с 1989 года и планирует прекратить это делать в 2024-м.