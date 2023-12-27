Журналисты обратили внимание, что певец Филипп Киркоров пропал с постера ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Обновлённый постер появился как на сайте ТНТ, так и на странице ленты в онлайн-кинотеатре Premier.

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Также сообщается, что авторы фильма вырежут и переснимут сцены с участием персонажа Киркорова. Предполагается, что данная ситуация является частью «бойкота» артиста после того, как он посетил скандальную вечеринку, организованную блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.

«Иван Васильевич меняет всё» — ремейк советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Сюжет ремейка расскажет, как инженер-изобретатель Шурик вновь попытается вернуть царя Ивана Васильевича Грозного в своё время. Однако теперь машина времени работает через VPN, и из-за постоянных сбоев в Сети путешественников во времени будет кидать в самые разные страны и эпохи.

Премьера картины на телеканале ТНТ состоится 31 декабря.