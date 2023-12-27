Дмитрий Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева.

Дмитрий Чернышенко показал семье Захара стенд Игр Будущего в павильоне Министерства спорта. Вице-премьер рассказал о том, как в России развивается массовый и профессиональный спорт, а также объяснил концепцию фиджитал-спорта — сочетания цифровой и физической активности. Он подчеркнул, что на Игры в Казани, которые начнутся 21 февраля, приедут более 260 команд из более чем ста стран мира.

«Вчера президент нашей страны пригласил на Игры Будущего глав других государств мира, – сказал Дмитрий Чернышенко. – Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали – в числе первых – его зрителями. Скоро Новый год – время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры Будущего!».

Вице-премьер подарил семье Захара Границина билеты на Игры Будущего, а также сообщил, что начать путь в фиджитал-спорте можно уже с начальной школы.

«В этом году фиджитал-уроки физкультуры тестируются в учебных заведениях по всей стране, – отметил зампред. – В программе Игр Будущего есть состязания, где участники соревнуются при помощи технически сложных устройств. Это гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности. Если человек хочет посвятить себя технической специальности, то можно попробовать проявить себя в таких видах спорта».

«Ёлка желаний» – всероссийская акция, в рамках которой любой человек может исполнить новогоднюю мечту ребёнка, чья семья оказалась в трудной ситуации. Только в этом году в рамках акции были исполнены желания более чем 100 тыс. детей.

Фото: АНО

***

Игры Будущего – первый Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационных дисциплинах (16 в основной и пять – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игр Будущего:

Сайт

Телеграм-канал

ВКонтакте

* Реклама. 12+

ERID: 2RanymZBGwS

Рекламодатель: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»