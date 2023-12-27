Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Дмитрий Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего

Дмитрий Чернышенко подарил семье из Астрахани билеты на Игры Будущего
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции «Ёлка желаний» провёл для семьи из Астрахани экскурсию по выставке «Россия» и подарил поездку на первый Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего». Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева.

Дмитрий Чернышенко показал семье Захара стенд Игр Будущего в павильоне Министерства спорта. Вице-премьер рассказал о том, как в России развивается массовый и профессиональный спорт, а также объяснил концепцию фиджитал-спорта — сочетания цифровой и физической активности. Он подчеркнул, что на Игры в Казани, которые начнутся 21 февраля, приедут более 260 команд из более чем ста стран мира.

«Вчера президент нашей страны пригласил на Игры Будущего глав других государств мира, – сказал Дмитрий Чернышенко. – Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали – в числе первых – его зрителями. Скоро Новый год – время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры Будущего!».

Вице-премьер подарил семье Захара Границина билеты на Игры Будущего, а также сообщил, что начать путь в фиджитал-спорте можно уже с начальной школы.

«В этом году фиджитал-уроки физкультуры тестируются в учебных заведениях по всей стране, – отметил зампред. – В программе Игр Будущего есть состязания, где участники соревнуются при помощи технически сложных устройств. Это гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности. Если человек хочет посвятить себя технической специальности, то можно попробовать проявить себя в таких видах спорта».

«Ёлка желаний» – всероссийская акция, в рамках которой любой человек может исполнить новогоднюю мечту ребёнка, чья семья оказалась в трудной ситуации. Только в этом году в рамках акции были исполнены желания более чем 100 тыс. детей.

Фото: АНО

***

Игры Будущего – первый Международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Технологическим партнёром Игр Будущего выступает VK Play. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, примут участие более 260 команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационных дисциплинах (16 в основной и пять – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на пять «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Подробнее о турнире можно узнать на официальных каналах Игр Будущего:

Сайт
Телеграм-канал
ВКонтакте

* Реклама. 12+
ERID: 2RanymZBGwS
Рекламодатель: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов»

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android