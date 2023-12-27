О сериале «Слово пацана» слышали 83% россиян — ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл очередной опрос среди жителей страны. Из него стало известно, что о сериале «Слово пацана» слышали 83% россиян, а посмотрели или только приступили к его просмотру — 18% респондентов.

Опрос проводился 22 декабря. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет. Наибольший интерес к шоу демонстрирует молодёжь до 25 лет — 40% опрошенных смотрели его. «Слово пацана» понравился 80% респондентов.

Также 82% опрошенных людей, которые смотрели шоу, выступили против его запрета. Только 13% респондентов заявили, что сериал может пагубно влиять на молодёжь.

Сериал «Слово пацана» рассказывает о сложном периоде в СССР, когда молодёжь на улицах билась за уважение, подвергая себя опасности. Проект даже хотели запретить для показа в России, но не нашли в нём нарушений.

Все восемь эпизодов сериала «Слово пацана» можно посмотреть на Wink и START.