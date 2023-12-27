Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Хонкай Стар Рейл раздают 50 звёздного нефрита 10 тысяч кредитов

В Honkai Star Rail раздают 50 звёздного нефрита 10 тысяч кредитов
Комментарии

Разработчики Honkai: Star Rail поделились новым промокодом, который даёт геймерам ряд приятных бонусов в игре. С помощью свежего промокода можно получить 50 звёздного нефрита 10 тыс. кредитов.

  1. NB9TKRMK5R23

Напомним, ввести его можно на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Награды будут доступны в письме на внутриигровой почте. Стоит обратить внимание, что промокоды работают до утра 30 декабря, поэтому рекомендуем ввести их как можно быстрее.

Ранее авторы Honkai: Star Rail также анонсировали, что в патче 1.6 геймеры смогут бесплатно заполучить Рысь и нового пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.

Материалы по теме
Детали со стрима разработчиков Honkai Star Rail о патче 1.6: новые герои, ивенты и баннеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android