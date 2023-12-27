В Honkai Star Rail раздают 50 звёздного нефрита 10 тысяч кредитов

Разработчики Honkai: Star Rail поделились новым промокодом, который даёт геймерам ряд приятных бонусов в игре. С помощью свежего промокода можно получить 50 звёздного нефрита 10 тыс. кредитов.

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Напомним, ввести его можно на официальном сайте Honkai: Star Rail по этой ссылке. Активировать награды также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Награды будут доступны в письме на внутриигровой почте. Стоит обратить внимание, что промокоды работают до утра 30 декабря, поэтому рекомендуем ввести их как можно быстрее.

Ранее авторы Honkai: Star Rail также анонсировали, что в патче 1.6 геймеры смогут бесплатно заполучить Рысь и нового пятизвёздочного персонажа Доктора Рацио.