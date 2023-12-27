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Genshin Impact перестала работать на слабых ПК — авторы повысили системные требования

Genshin Impact перестала работать на слабых ПК — авторы повысили системные требования
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Ранее разработчики Genshin Impact из HoYoverse объявили, что после выхода патча 4.3 игра перестанет работать на слабых ПК. Апдейт вышел ещё на прошлой неделе, поэтому теперь геймеры не могут запустить тайтл на своём компьютере, если он не соответствует минимальным системным требованиям.

Авторы предупреждают, что даже если игрокам и удастся заставить Genshin Impact работать, то проект будет вести себя крайне нестабильно. Как оказалось, всё упирается в процессор, который требует поддержку технологии SSE 4.2.

Несмотря на это, создатели Genshin Impact уже сообщили, что в последующих обновлениях улучшат оптимизацию. До тех пор представители HoYoverse рекомендуют геймерам попробовать другое устройство или платформу для игры.

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