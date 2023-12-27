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Samsung представила смартфон Galaxy A25 5G с экраном 120 Гц и большой батареей

Samsung представила смартфон Galaxy A25 5G с экраном 120 Гц и большой батареей
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Компания Samsung представила смартфон Galaxy A25 5G. Производитель оценил устройство в $ 325 (~ 29,7 тыс. рублей).

Samsung Galaxy A25 5G оснащён 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340 x 1080 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и максимальной яркостью в 1000 нит. Смартфон работает на процессоре Exynos 1280 и операционной системе One UI 6.

Ещё гаджет имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч и поддерживает зарядку мощностью до 25 Вт. На задней стороне девайса расположена тройная камера — основной сенсор с оптической стабилизацией изображения на 50-Мп, объектив с широким углом обзора на 8-Мп и макрокамера на 2-Мп.

Сейчас Samsung Galaxy A25 5G доступен для покупки только в ограниченном ряде стран. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.

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