Умер Юрий Арабов, сценарист «Монаха и беса», «Орды» и сериала «Доктор Живаго»

Союз кинематографистов РФ сообщил изданию «Интерфакс», что в возрасте 69 лет скончался сценарист Юрий Арабов. Отмечается, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации умер после продолжительной болезни.

За свою карьеру Арабов написал сценарий более чем к 20 фильмам. Среди них: «Монах и бес», «Орда», «Одинокий голос человека», «Апокриф: музыка для Петра и Павла», «Юрьев день» и другие. Работы кинематографиста удостаивались наград как внутри страны, так и за её пределами.

Ко всему прочему, Юрий Арабов выступал одним из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве. Также он выпустил несколько поэтических сборников — «Автостоп», «Ненастоящая сага», «Простая жизнь» и «Воздух».

Ещё в 2019 году Арабов получил «Орден Дружбы». С 1992 года сценарист заведовал кафедрой кинодраматургии во ВГИКе.