Актёры фильма «Мятежная луна» поиграли на видео в Starfield

Netflix выпустил ролик, в котором актёрский состав фильма «Мятежная луна» играет в Starfield. В видео снялись София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Михил Хёйсман, Стаз Нэйр и Э. Даффи.

Актёры в основном летали по космическому пространству и сражались с вражескими кораблями. Потом они даже немного побегали по своему кораблю и заявили, что Starfield — невероятная игра с кучей возможностей.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix: Behind the Streams. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет «Мятежной Луны» рассказывает о борьбе мирной колонии на окраине вселенной с безжалостным тираном Балисариусом. Вторая часть ленты продолжит события первой.

Первая часть ленты доступна на Netflix, вторая выйдет в апреле 2024 года.