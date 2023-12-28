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«Фанаты сломали эскалатор»: Александр Якин — о съёмках в «Счастливы вместе»

«Фанаты сломали эскалатор»: Александр Якин — о съёмках в «Счастливы вместе»
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Актёр Александр Якин, сыгравший Рому Букина в сериале «Счастливы вместе», в интервью газете «Комсомольская правда», рассказал, как проходили съёмки культового ситкома.

По словам Якина, от съёмок в «Счастливы вместе» у него осталось много приятных воспоминаний, в том числе совместная поездка съёмочной командой на Геленджик. А ещё Якин вспомнил забавный случай, когда съёмки велись в торговом центре «Гринвич», в котором оказалось очень много фанатов, которые даже сломали эскалатор.

В одном из сезонов «Счастливы вместе» мы снимали в торговом центре «Гринвич», сейчас там стоит памятник Гене Букину. Была такая история: мы приехали и фанатов было так много, что они начали прорывать ограждение и сломали эскалатор. Меня переодевали в форму рабочего, чтобы вывести оттуда.

Якин вернулся к роли Ромы в сериале «Букины», который рассказывает о том, как живёт семья Гены Букина через несколько лет после финала «Счастливы вместе».

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