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LG представила очиститель воздуха в дизайне кафейного столика

LG представила очиститель воздуха в дизайне кафейного столика
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Южнокорейская компания LG представила новый гаджет LG PuriCare AeroFurniture — это очиститель воздуха в дизайне кофейного столика. Его сделали в таком виде, чтобы он не выделялся из интерьера.

Устройство PuriCare AeroFurniture очищает воздух с помощью HEPA-фильтров и вентиляторов. В LG отметили, что гаджет работает очень тихо и способен уничтожить до 99,9% бактерий.

В очиститель воздуха встроена беспроводная зарядка для смартфонов мощностью 10 Вт. Всего существует две версии девайса: с круглой и овальной столешницей. Стол можно подключить по Wi-Fi к iOS и Android через приложение LG thinQ.

Фото: LG

Стоимость составляет примерно 46 тыс. рублей. На CES 2024, которая пройдёт с 9 по 12 января, компания представит это устройство для глобального рынка. Пока столики продаются в небольших количествах в странах Азии.

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