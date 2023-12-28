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В разработке находится несколько частей «Тачек»

В разработке находится несколько частей «Тачек»
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Креативный директор Pixar Джей Уорд в интервью рассказал о том, что в разработке находится сразу несколько частей «Тачек». Деталями проектов он не поделился, но подчеркнул, что работа кипит.

Уорд отметил, что на создание новых проектов понадобится много времени, но оно будет того стоить.

Назревают новые разработки в области «Тачек», большего я пока сказать не могу. У «Тачек» есть жизнь, которая будет продолжаться. Прямо сейчас я работаю над несколькими по-настоящему интересными проектами, которые вы увидите через пару лет. На их создание нам требуется время.

По словам Уорда, в Pixar не ожидали, что «Тачки» станут настолько успешной франшизой и завоюют любовь миллионов фанатов по всему миру.

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