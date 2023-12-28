Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Екатерина Мизулина сообщила о постоянных предложениях сняться в кино

Екатерина Мизулина сообщила о постоянных предложениях сняться в кино
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в интервью с сайтом 5-tv.ru поговорила на тему съёмок в кино. Мизулина отметила, что ей приходит много предложений о съёмках в различных картинах.

По словам Мизулиной, пока что нет такого фильма, в котором она хотела бы сняться. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что любит добрые фильмы.

Такие предложения действительно постоянно приходят, и по поводу фильмов, сериалов, разных проектов. Мы думаем об этом. Хочется, чтобы больше снималось доброго, позитивного, светлого контента. Про милосердие, про доброту, про хороших людей, которых у нас много в России, про волонтёров, которые помогают и сегодня здесь вместе с нами.

Мизулина отметила, что российский кинематограф должен выпускать больше светлых и добрых лент для детей.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android