Екатерина Мизулина сообщила о постоянных предложениях сняться в кино

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина в интервью с сайтом 5-tv.ru поговорила на тему съёмок в кино. Мизулина отметила, что ей приходит много предложений о съёмках в различных картинах.

По словам Мизулиной, пока что нет такого фильма, в котором она хотела бы сняться. Глава Лиги безопасного интернета отметила, что любит добрые фильмы.

Такие предложения действительно постоянно приходят, и по поводу фильмов, сериалов, разных проектов. Мы думаем об этом. Хочется, чтобы больше снималось доброго, позитивного, светлого контента. Про милосердие, про доброту, про хороших людей, которых у нас много в России, про волонтёров, которые помогают и сегодня здесь вместе с нами.

Мизулина отметила, что российский кинематограф должен выпускать больше светлых и добрых лент для детей.