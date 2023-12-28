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«Они были настойчивы»: Дональд Трамп рассказал, что его умоляли сняться в «Один дома 2»

«Они были настойчивы»: Дональд Трамп рассказал, что его умоляли сняться в «Один дома 2»
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В социальной платформе Truth Social бывший президент США Дональд Трамп поговорил про фильм «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке». По словам политика, лента не стала бы такой популярной без его камео.

Трамп отметил, что режиссёр Крис Коламбус и другие буквально умоляли его сняться в ленте, хотя изначально политик не был в этом заинтересован.

Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я владел в то время. Я был очень занят и не хотел сниматься в фильме. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Это камео взлетело как ракета, и фильм имел большой успех. И до сих пор имеет — особенно на Рождество.

Интересно, что в 2020 году Коламбус рассказал, что снимать ленту в отеле Plaza Трамп разрешил только с тем условием, что его пригласят сняться в ленте.

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