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Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года — среди них есть «Оппенгеймер», но нет «Барби»

Бывший президент США Барак Обама составил свой список лучших фильмов 2023 года. В него попали «Оппенгеймер», «Оставленные», «Анатомия падения», «Прошлые жизни», «Air: Большой прыжок» и другие ленты.

По словам Обамы, важную роль в индустрии сыграли забастовки сценаристов и актёров. По мнению бывшего президента США, они изменят всё к лучшему.

Ранее в этом году писатели и актёры объявили забастовку, выступая за улучшение условий труда и защиты. Это привело к важным изменениям, которые изменят отрасль к лучшему.

Список лучших фильмов 2023 по мнению Барака Обамы