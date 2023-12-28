Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года — среди них есть «Оппенгеймер», но нет «Барби»
Бывший президент США Барак Обама составил свой список лучших фильмов 2023 года. В него попали «Оппенгеймер», «Оставленные», «Анатомия падения», «Прошлые жизни», «Air: Большой прыжок» и другие ленты.
По словам Обамы, важную роль в индустрии сыграли забастовки сценаристов и актёров. По мнению бывшего президента США, они изменят всё к лучшему.
Ранее в этом году писатели и актёры объявили забастовку, выступая за улучшение условий труда и защиты. Это привело к важным изменениям, которые изменят отрасль к лучшему.
Список лучших фильмов 2023 по мнению Барака Обамы
- «Растин»
- «Американская симфония»
- «Оставь мир позади»
- «Кто убил BlackBerry»
- «Оставленные»
- «Оппенгеймер»
- «Американское чтиво»
- «Анатомия падения»
- «Монстр»
- «Прошлые жизни»
- «Air: Большой прыжок»
- «Приличное общество»
- «Тысяча и один»
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