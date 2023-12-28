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Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года — среди них есть «Оппенгеймер», но нет «Барби»

Барак Обама назвал любимые фильмы 2023 года — среди них есть «Оппенгеймер», но нет «Барби»
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Бывший президент США Барак Обама составил свой список лучших фильмов 2023 года. В него попали «Оппенгеймер», «Оставленные», «Анатомия падения», «Прошлые жизни», «Air: Большой прыжок» и другие ленты.

По словам Обамы, важную роль в индустрии сыграли забастовки сценаристов и актёров. По мнению бывшего президента США, они изменят всё к лучшему.

Ранее в этом году писатели и актёры объявили забастовку, выступая за улучшение условий труда и защиты. Это привело к важным изменениям, которые изменят отрасль к лучшему.

Список лучших фильмов 2023 по мнению Барака Обамы

  • «Растин»
  • «Американская симфония»
  • «Оставь мир позади»
  • «Кто убил BlackBerry»
  • «Оставленные»
  • «Оппенгеймер»
  • «Американское чтиво»
  • «Анатомия падения»
  • «Монстр»
  • «Прошлые жизни»
  • «Air: Большой прыжок»
  • «Приличное общество»
  • «Тысяча и один»
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