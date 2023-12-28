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Сборы фильма «Наполеон» Ридли Скотта превысили $ 200 млн

Сборы фильма «Наполеон» Ридли Скотта превысили $ 200 млн
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По данным сайта Box Office Mojo, кассовые сборы фильма Ридли Скотта «Наполеон» превысили $ 200 млн. Интересно, что сейчас лента собрала ровно столько же, сколько было потрачено на её производства без учёта маркетинга.

Для окупаемости фильму нужно собрать около $ 400 млн, поскольку примерно половину всей выручки забирают себе кинотеатры. Это вряд ли произойдёт, потому что темпы роста сборов слабые.

Фото: Box Office Mojo

«Наполеон» рассказывает о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной, которую сыграла Ванесса Кирби.

«Наполеона» оценили смешанно как критики, так и зрители, несмотря на то что картину снял именитый Ридли Скотт.

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