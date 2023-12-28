Сериал «Волшебный участок» с Николаем Наумовым продлили на второй сезон

Онлайн-кинотеатр Okko сообщил о продлении фантастического сериала «Волшебный участок» на второй сезон. По данным сервиса, шоу с Николаем Наумовым стало очень успешным проектом, установив рекорд по количеству уникальных пользователей и просмотров за первый месяц.

«Волшебный участок» рассказывает историю бывшего полицейского, который устраивается на работу в участок, чтобы стать достойным опекуном для восьмилетней девочки. Однако преступники, которых должен ловить Попов, оказываются сказочными персонажами: это Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть.

Первый сезон стартовал 9 ноября, а его финал состоялся сегодня, 28 декабря. Авторы пока не делились деталями продолжения, его производство наверняка начнётся уже в начале 2024 года.