Филиппа Киркорова убрали из списка актёров «Самоиронии судьбы»

В Сети обратили внимание, что российского артиста Филиппа Киркорова убрали из списка актёров фильма «Самоирония судьбы» 2022 года. В картине Киркоров сыграл Ипполита Бедросовича. Он остался на афишах проекта, но из списка актёров на сайте Premier пропал.

Если зайти на страницу фильма на сайте в раздел с актёрами, артиста там уже нет, хотя остальные на месте.

Фото: PREMIER

Возможно, это тоже часть своеобразной «отмены», которую устроили Киркорову из-за его посещения скандальной вечеринки популярной блогерши Анастасии Ивлеевой. Из-за этого действия артиста убрали с постера ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», а ещё стало известно, что для картины проведут пересъёмки и полностью удалят фрагменты с Киркоровым.