«Разве он не прекрасен?» Звезда сериала «Тед Лассо» вступилась за Тома Круза

Том Круз — один из самых успешных актёров Голливуда. В последние годы 60-летний артист больше всего известен по роли Итана Ханта во франшизе «Миссия невыполнима», ради съёмок в которой он самостоятельно исполняет опасные трюки по несколько раз.

Однако далеко не все представители индустрии относятся к подобному безрассудству актёра положительно. Некоторые считают, что Круз так отдаётся кино из-за неудач в личной жизни и скандалов с сайентологией, приверженцем которой до недавнего времени был актёр.

В недавнем интервью звезда сериала «Тед Лассо» Ханна Уэддингхэм заявила, что совсем недавно познакомилась с Крузом на съёмках фильма «Миссия невыполнима 8». Она провела там всего пять дней, однако успела очароваться его профессионализмом и вечным позитивом.

Должна сказать, что у меня будут проблемы с каждым, кто имеет что-то против Тома Круза. Познакомившись с ним и проведя пять дней в напряженных съёмках… Он, без сомнения, один из самых милых и воодушевляющих, позитивных и вдохновляющих людей, которых я когда-либо встречала. Разве он не прекрасен? У меня нет времени на тех, кто говорит о нём что-то плохое.

Премьера фильма «Миссия невыполнима 8» состоится 23 мая 2025 года. Изначально проект должен был выйти с подзаголовком «Смертельная расплата: Часть 2», однако Paramount Pictures решила переименовать ленту.