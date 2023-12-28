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Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России

Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста России
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Скандальная вечеринка, устроенная блогершей Анастасией Ивлеевой, несёт за собой всё больше и больше последствий. Филиппа Киркорова уже убрали из списка актёров «Самоиронии судьбы» и ремейка фильма «Иван Васильевич меняет профессию», но всё может зайти ещё дальше.

В Сети появилась петиция Виталия Бородина с призывом лишить Киркорова звания народного артиста России. Она собрала уже более 50 тыс. подписей. По словам адвоката Елены Сениной, для рассмотрения президентом достаточно 5 тыс. подписей.

Сенина отметила, что Киркорова действительно могут лишить этого звания либо будут действовать через суд и заведут уголовное дело, после чего всё равно снимут титул народного артиста России.

Сам Киркоров эту ситуацию пока никак не комментировал.

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