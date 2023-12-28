Зак Снайдер хотел бы снять фильм про молодого Джеймса Бонда

Зак Снайдер, режиссёр «Хранителей», «Человека из стали» и недавней «Мятежной Луны», рассказал о своих идеях для «Джеймса Бонда». Знаменитый постановщик выразил желание когда-нибудь поработать над франшизой и рассказать историю ещё молодого спецагента.

По мнению Снайдера, у человека с таким самообладанием и чувством стиля просто обязано быть трагичное прошлое, о котором стоит рассказать.

Было бы здорово увидеть 20-летнего Джеймса Бонда. Скромные корни, из которых он произошёл. Рассказать о травме юности, которая позволила ему стать Джеймсом Бондом. Там должно быть что-то.

Тем временем продюсеры Metro-Goldwyn-Mayer продолжают поиски актёра на роль Джеймса Бонда. Ранее ходили слухи о том, что компания рассматривает Аарона Тейлор-Джонсона, известного по «Мстителям», боевику «Быстрее пули» и комедии «Пипец». Судя по всему, режиссёра будущей ленты начнут искать уже после завершения поисков спецагента.