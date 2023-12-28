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Минцифры не поддержало идею новой маркировки видеоигр по их содержанию

Минцифры не поддержало идею новой маркировки видеоигр по их содержанию
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Минцифры России не поддержало введение маркировки видеоигр. Об этом сообщают «Известия», которые обратили внимание на ответ ведомства главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, предложившему ввести подобный механизм.

В ведомстве посчитали, что сейчас игры классифицируют по возрасту в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Какие-либо иные маркировки им не предусмотрены.

В соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр.

В ЛДПР не согласились с ответом Минцифры. Леонид Слуцкий заявил, что «даже подкованные в технологиях родители не всегда могут распознать выманивание денег в играх или зарождающуюся у ребёнка лудоманию».

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