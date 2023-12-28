Минцифры не поддержало идею новой маркировки видеоигр по их содержанию

Минцифры России не поддержало введение маркировки видеоигр. Об этом сообщают «Известия», которые обратили внимание на ответ ведомства главе фракции ЛДПР Леониду Слуцкому, предложившему ввести подобный механизм.

В ведомстве посчитали, что сейчас игры классифицируют по возрасту в законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Какие-либо иные маркировки им не предусмотрены.

В соответствии с законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в РФ урегулированы правоотношения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, в том числе предусмотрена обязанность осуществлять классификацию видеоигр по возрастным категориям детей. При этом положениями закона не предусмотрены иные виды категоризации видеоигр в зависимости от особенностей их содержания, что представляется важным при информировании потребителей видеоигр.

В ЛДПР не согласились с ответом Минцифры. Леонид Слуцкий заявил, что «даже подкованные в технологиях родители не всегда могут распознать выманивание денег в играх или зарождающуюся у ребёнка лудоманию».