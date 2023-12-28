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Disney выпустит азбуку по мотивам «Чужого» с милыми иллюстрациями

Disney выпустит азбуку по мотивам «Чужого» с милыми иллюстрациями
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Disney представила A Is for Alien — книгу по мотивам вселенной «Чужого». В отличие от большинства проектов по вселенной, произведение будет представлять собой обычный букварь, который предназначен для детей от двух до пяти лет.

Авторы книги называют её неким переосмыслением оригинального фильма Ридли Скотта 1979 года с милыми иллюстрациями, которые «должны прийтись по вкусу в том числе взрослым».

Следуйте за Рипли и остальными членами команды «Ностромо» в космическом приключении, которое познакомит вас с алфавитом от А до Я. Это беззаботное переосмысление культового фильма «Чужой» с забавными иллюстрациями порадует поклонников от мала до велика.

В книгу A Is for Alien войдут 24 страницы — она поступит в продажу уже 9 июля по цене в $ 6 (около 540 рублей).

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