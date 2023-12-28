Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Hogwarts Legacy вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Для Hogwarts Legacy вышла русская озвучка от профессиональных актёров
Аудио-версия:
Комментарии

Команда GamesVoice наконец выпустила полноценный русский дубляж Hogwarts Legacy — ролевой игры по «Гарри Поттеру». Всего над русской озвучкой трудились 143 профессиональных актёра, известных по работе в том числе над голливудскими блокбастерами.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Скачать русскую озвучку для ПК-версии игры полностью бесплатно можно в официальном паблике GamesVoice во «ВКонтакте».

Таким образом, команда выпустила русскую озвучку для Hogwarts Legacy спустя десять месяцев после анонса. Проект полностью профинансировали фанаты — они собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей всего за 10 дней.

Hogwarts Legacy — первая большая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера». Проект поступил в продажу 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а в течение года также добрался до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Кто работал над дубляжом
Видео
Голоса Элли из The Last of Us и Ви из Cyberpunk 2077: кто озвучивает Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android