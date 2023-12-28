Для Hogwarts Legacy вышла русская озвучка от профессиональных актёров

Команда GamesVoice наконец выпустила полноценный русский дубляж Hogwarts Legacy — ролевой игры по «Гарри Поттеру». Всего над русской озвучкой трудились 143 профессиональных актёра, известных по работе в том числе над голливудскими блокбастерами.

Видео доступно на YouTube-канале GamesVoice. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Скачать русскую озвучку для ПК-версии игры полностью бесплатно можно в официальном паблике GamesVoice во «ВКонтакте».

Таким образом, команда выпустила русскую озвучку для Hogwarts Legacy спустя десять месяцев после анонса. Проект полностью профинансировали фанаты — они собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей всего за 10 дней.

Hogwarts Legacy — первая большая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера». Проект поступил в продажу 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series, а в течение года также добрался до PS4, Xbox One и Nintendo Switch.