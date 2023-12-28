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«Это кино с глубоким смыслом»: Милош Бикович — о фильме «Холоп»

«Это кино с глубоким смыслом»: Милош Бикович — о фильме «Холоп»
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Недавно актёр Милош Бикович, исполнитель главной роли в фильме «Холоп», пообщался с журналистами. В ходе разговора он заявил, что на самом деле это очень глубокая картина о важности человеческих отношений и о спасении души.

Кому-то может показаться, что «Холоп» — это обычная комедия, легкомысленная история с «сахарным» оттенком, но на самом деле это кино с глубоким смыслом про спасение человеческой души.

Сиквел «Холопа» расскажет о том, как бывший мажор Гриша изменился и начал творить добро. В какой-то момент он встречает избалованную Катю, которая внезапно обнаруживает себя в другом времени и социальном статусе.

В режиссёрское кресло продолжения вернулся Клип Шипенко, снявший первую часть «Холопа» и недавний «Вызов». Премьера ленты состоится уже 1 января 2024 года.

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