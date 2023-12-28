Новогодний выпуск «Что было дальше?» со стримером Бустером выйдет 31 декабря

Создатели «Что было дальше?» анонсировали новый выпуск юмористического шоу. Он станет третьим и последним в 2023 году.

Премьера свежего выпуска состоится 31 декабря. Гостями передачи станут: стример Бустер, телеведущая Виктория Боня, стендап-комик Сергей Орлов и звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов.

Видео доступно VK-паблике «Что было дальше?». Права на видео принадлежат «Что было дальше?».

Основной состав участников не изменится — новый «ЧБД» будут вести Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Это будет первый выпуск с октября 2023 года, когда юмористы выпустили программу с участием рэпера Гуфа и актёра Стаса Ярушина («Универ», «СашаТаня»). Предыдущий выпуск собрал более 67 млн просмотров.