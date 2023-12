В Epic Games Store раздают милую игру про кошек Cat Quest

28 декабря в цифровом магазине Epic Games Store стартовала раздача Cat Quest. Это милое ролевое приключение, которое разворачивается в мире, населённом кошками. Забрать игру себе на аккаунт можно в течение ближайших 24 часов — до 19:00 мск 29 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo UK. Права на видео принадлежат Kepler Interactive.

Ежедневная раздача в Epic Games Store будет проходить до середины января. Ближе ко второй половине месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится 10 января.

Ранее в Epic Games Store уже успели раздать Fallout 3: GOTY Edition, art of rally, Melvor Idle, DNF Duel, Cursed to Golf, Destiny 2: Legacy Collection, Ghostwire: Tokyo, Human Resource Machine и полное издание ремастера The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition.