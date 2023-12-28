«Идеальные дни», «Пёс-призрак» и другие — какие фильмы привезут в Россию в 2024 году

Компания A-One раскрыла в своём тегеграм-канале список зарубежных картин, которые покажут в российском прокате в первой половине 2024 года. В подборку вошли как новые фильмы, так и классика.

Какие зарубежные фильмы привезут в Россию в первой половине 2024 года

Название фильма Дата премьеры «Идеальные дни» (2023 год) от режиссёра Вима Вендерса 1 февраля «Пёс-призрак: путь самурая» (1999 год) от режиссёра Джима Джармуша 29 февраля «Сладкий восток» (2023 год) от режиссёра Шона Прайса Уильямса 21 марта «Только река течёт» (2023 год) от режиссёра Вэй Цзюня 18 апреля

О других релизах A-One пообещала рассказать позже.

Ранее издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг 10 самых кассовых российских фильмов 2023 года. Лидерами оказались «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».