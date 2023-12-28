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«Идеальные дни», «Пёс-призрак» и другие — какие фильмы привезут в Россию в 2024 году

«Идеальные дни», «Пёс-призрак» и другие — какие фильмы привезут в Россию в 2024 году
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Компания A-One раскрыла в своём тегеграм-канале список зарубежных картин, которые покажут в российском прокате в первой половине 2024 года. В подборку вошли как новые фильмы, так и классика.

Какие зарубежные фильмы привезут в Россию в первой половине 2024 года

Название фильмаДата премьеры
«Идеальные дни» (2023 год) от режиссёра Вима Вендерса1 февраля
«Пёс-призрак: путь самурая» (1999 год) от режиссёра Джима Джармуша29 февраля
«Сладкий восток» (2023 год) от режиссёра Шона Прайса Уильямса21 марта
«Только река течёт» (2023 год) от режиссёра Вэй Цзюня18 апреля

О других релизах A-One пообещала рассказать позже.

Ранее издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг 10 самых кассовых российских фильмов 2023 года. Лидерами оказались «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».

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