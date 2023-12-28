«Идеальные дни», «Пёс-призрак» и другие — какие фильмы привезут в Россию в 2024 году
Компания A-One раскрыла в своём тегеграм-канале список зарубежных картин, которые покажут в российском прокате в первой половине 2024 года. В подборку вошли как новые фильмы, так и классика.
Какие зарубежные фильмы привезут в Россию в первой половине 2024 года
|Название фильма
|Дата премьеры
|«Идеальные дни» (2023 год) от режиссёра Вима Вендерса
|1 февраля
|«Пёс-призрак: путь самурая» (1999 год) от режиссёра Джима Джармуша
|29 февраля
|«Сладкий восток» (2023 год) от режиссёра Шона Прайса Уильямса
|21 марта
|«Только река течёт» (2023 год) от режиссёра Вэй Цзюня
|18 апреля
О других релизах A-One пообещала рассказать позже.
Ранее издание «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовало рейтинг 10 самых кассовых российских фильмов 2023 года. Лидерами оказались «Чебурашка», «По щучьему велению» и «Вызов».
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