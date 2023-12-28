В 2023 году в России заблокировали 529 тыс. страниц — на 10% меньше, чем в 2022-м

Издание «Ъ» сообщило, что в 2023 году Роскомнадзор заблокировал или добился удаления 529 тыс. страниц — это на 10% меньше, чем в 2022-м. Основными причинами для блокировок стали «фейки» о боевых действиях на территории Украины, пропаганда экстремизма, наркотиков и азартных игр.

По мнению экспертов, снижение реестровых блокировок связано с тем, что соцсети и хостинги начали самостоятельно вести активную борьбу против запрещённого контента. Если в 2022 году сервисы сами удалили более 98 тыс. материалов, то в 2023-м их количество возросло до 112 тыс.

Руководитель практики свободы информации и репутации юридической фирмы DRC Инна Тверезовская заявила, что теперь ресурсам стало сложнее обжаловать блокировку, чем под неё попасть. Ко всему прочему их число также могло снизиться за счёт удаления из реестра ресурсов, которые прекратили свою работу.