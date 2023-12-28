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Super Mario Odyssey помогает бороться с депрессией — исследование

Super Mario Odyssey помогает бороться с депрессией — исследование
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Журнал Frontiers in Psychiatry опубликовал результаты исследования немецких учёных. Специалисты доказали, что Super Mario Odyssey помогает бороться с депрессией эффективнее, чем традиционные способы лечения.

Для эксперимента авторы материала отобрали 46 человек, которые страдают от психологических проблем, а затем разделили их на три группы. Первая должна была шесть недель подряд играть в Super Mario Odyssey, вторая — проходить тренировки когнитивных функций в компьютерной программе CogPack, а третья — принимать лекарственные препараты и посещать психотерапевта.

По прошествии эксперимента выяснилось, что наибольшее сокращение симптомов депрессии было у людей из первой группы. Ко всему прочему, они показали лучшие результаты в тестах на зрительно-пространственную память.

Учёные предположили, что в будущем пациентам с депрессивным расстройством можно будет рекомендовать играть в пространственные видеоигры. Отмечается, что такое лечение будет куда эффективнее, если его совмещать с сеансами психотерапии.

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