Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Криптобиржа Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря

Криптобиржа Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Российские пользователи криптобиржи Binance сообщили, что компания прислала им последнее напоминание о необходимости переноса аккаунта в другой регион и вывода средств. Издание «РБК-Крипто» подтвердило подлинность писем.

В компании порекомендовали россиянам погасить все нерешённые обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу.

Напомним, ранее Binance закрыла покупку и продажу долларов и евро, запретила в России все операции с другими валютами, кроме рубля, и полностью прекратила поддержку рублёвых депозитов.

Криптовалютная биржа Binance стала одной из самых популярных площадок для покупок игр на ПК и консолях, а также для проведения транзакций в иностранной валюте с весны 2022 года. С тех пор площадка ввела множество ограничений для россиян, включая запрет на покупку любой валюты, кроме рубля.

Материалы по теме
Криптобиржа Binance прекратит операции с рублём уже 31 января
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android