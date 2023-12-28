Криптобиржа Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря

Российские пользователи криптобиржи Binance сообщили, что компания прислала им последнее напоминание о необходимости переноса аккаунта в другой регион и вывода средств. Издание «РБК-Крипто» подтвердило подлинность писем.

В компании порекомендовали россиянам погасить все нерешённые обязательства, закрыть все позиции и вывести средства на биржу CommEX или любую другую криптоплатформу.

Напомним, ранее Binance закрыла покупку и продажу долларов и евро, запретила в России все операции с другими валютами, кроме рубля, и полностью прекратила поддержку рублёвых депозитов.

Криптовалютная биржа Binance стала одной из самых популярных площадок для покупок игр на ПК и консолях, а также для проведения транзакций в иностранной валюте с весны 2022 года. С тех пор площадка ввела множество ограничений для россиян, включая запрет на покупку любой валюты, кроме рубля.