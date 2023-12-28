Общие сборы фильмов в прокате России в 2023 году превысили 40 млрд рублей
28 декабря Фонд кино провёл пресс-конференцию. В рамках мероприятия организация озвучила итоги 2023 года для отечественного кинематографа. Оказалось, что общие сборы фильмов в прокате России за год превысили 40 млрд рублей.
Причём 28 млрд рублей из них принесли отечественные ленты. Помимо этого, посещаемость российских картин увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 39,7 млн зрителей до 90,9 млн.
Другие итоги
|1. Чаще всего в кинотеатры ходили зрители в возрасте с 12 до 17 лет (34,4%) и с 18 до 24 лет (31,4%)
|2. Отрасль кино смогла превзойти поставленные правительством задачи — удержание доли национальных фильмов в прокате на уровне 30% и совокупность сборов российского кино до 13 млрд рублей
|3. Киноаудитория 2023 года состояла из женщин на 69,7%, а из мужчин — на 32,1%
|4. В 2023 году в России были модернизированы 117 кинозалов, которые располагались на территории 40 субъектов
|5. Самыми посещаемыми фильмами 2023 года стали «Чебурашка» (22,4 млн зрителей), «По щучьему велению» (8,5 млн) и «Вызов» (6,7 млн)
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