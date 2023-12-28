Общие сборы фильмов в прокате России в 2023 году превысили 40 млрд рублей

28 декабря Фонд кино провёл пресс-конференцию. В рамках мероприятия организация озвучила итоги 2023 года для отечественного кинематографа. Оказалось, что общие сборы фильмов в прокате России за год превысили 40 млрд рублей.

Причём 28 млрд рублей из них принесли отечественные ленты. Помимо этого, посещаемость российских картин увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2021 годом – с 39,7 млн зрителей до 90,9 млн.

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