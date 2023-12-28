Хронометраж фильма «Судный день» Алекса Гарленда составит 1 час 49 минут

Журналисты издания Variety сообщили, что хронометраж новой картины Алекса Гарленда («Аннигиляция») под названием «Судный день» составит 1 час 49 минут. Ранее в Сети появилась недостоверная информация, что фильм будет идти 3 часа 15 минут.

Лента расскажет о событиях в США во время гражданской войны в недалёком будущем. По сюжету Техас, Калифорния и другие крупные штаты решают выйти из состава страны и начинают кровопролитную войну со своим правительством.

Главные роли в ленте исполнили Кирстен Данст, Джесси Племонс, Ник Офферман, Вагнер Моура, Стивен Хендерсон и Кэйли Спэни. Сценаристом фильма, как и его постановщиком, выступил Алекс Гарленд.

Премьера «Судного дня» в отечественном прокате состоится 16 мая 2024 года.