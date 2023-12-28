Операторы России тестируют 5G-связь в китайских смартфонах

Разработчик базовых станций «Иртея» (принадлежит МТС) ведёт переговоры с китайскими производителями смартфонов для тестирования их устройств в сетях стандарта 5G. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по стратегическим коммуникациям компании Александра Сиволобова.

Так, сейчас ведутся переговоры с Tecno Infinix, OnePlus, Realme, Oppo, Honor и другими популярными китайскими брендами о тестировании устройств в диапазоне 4,4–4,9 ГГц. Это необходимо для корректной работы с оборудованием в заданных частотах — официально поставляемые бренды гаджетов в Россию не работают в российском 5G или не поддерживают стандарты отечественного LTE.

Отмечается, что решение о сотрудничестве с китайскими брендами было принято после ухода других крупных производителей смартфонов: американской Apple и южнокорейской Samsung. Сейчас в России ещё нет коммерческих зон 5G-связи, хотя тестовые зоны нового стандарта были запущены ещё в 2021 году.