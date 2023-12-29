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Samsung выпустила удобную программу для связи смартфона с ПК

Samsung выпустила удобную программу для связи смартфона с ПК
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Южнокорейская компания Samsung выпустила приложение SamsungPhone для связи своих смартфонов с ПК. Оно позволяет пользоваться полным функционалом гаджета прямо на компьютере с Windows 10 или Windows 11.

Так, подключив смартфон Samsung Galaxy к ПК с помощью приложения SamsungPhone, пользователи могут совершать звонки и писать сообщения, получать уведомления и передавать файлы между двумя устройствами. Юзерам откроется доступ к галерее фотографий, заметкам, списку контактов и многим другим привычным функциям.

Сейчас программа SamsungPhone доступна только в Microsoft Store для ноутбуков Galaxy Book, однако в дальнейшем компания наверняка расширит область работы приложения. В Samsung отмечают, что функционал может отличаться в зависимости от страны использования.

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