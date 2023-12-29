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Адам Драйвер вряд ли вернётся к роли Кайло Рена в «Звёздных войнах»

Адам Драйвер вряд ли вернётся к роли Кайло Рена в «Звёздных войнах»
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После окончания девятого эпизода «Звёздных войн» Адам Драйвер выражал желание вернуться к роли Кайло Рена, поскольку видел в этом интерес и смысл, но, похоже, сейчас этот интерес угас. Артист заявил, что вряд ли вернётся.

Драйвер сходил на подкаст Smartless, в котором его спросили, как обстоят дела с возвращением в «Звёздные войны». Актёр ответил на вопрос ведущего подкаста отрицательно.

Они снимаются в разных фильмах, но без меня. В этом плане я больше ничего не делаю. История моего персонажа закончилась.

Кайло Рен в исполнении Адама Драйвера впервые появился в седьмой части «Звёздных войн». Затем персонаж был в восьмом и девятом эпизодах. Если верить словам Драйвера, больше зрители его не увидят.

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