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«Мятежная Луна» Зака Снайдера стартовала хуже большинства новых фильмов Netflix

«Мятежная Луна» Зака Снайдера стартовала хуже большинства новых фильмов Netflix
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22 декабря на Netflix вышел фильм «Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня» — стартовала новая большая франшиза Зака Снайдера. За первые три дня лента собрала 23,9 млн просмотров, что в издании What's on Netflix называют большим провалом.

Журналисты решили сравнить запуск фантастической ленты с другими фильмами на Netflix и убедились, что «Мятежная Луна» стартовала хуже «Убийцы» Дэвида Финчера (27,9 млн), «Сердца Стоун» с Галь Гадот (33,1 млн) и куда хуже «Оставь мир позади» с Джулией Робертс (41,7 млн).

Фото: whatonnetflix

В Netflix пока не сообщали, считают ли запуск «Мятежной Луны» Зака Снайдера по-настоящему успешным. Уже в апреле выйдет вторая часть картины, после которой онлайн-кинотеатр сможет сделать промежуточные выводы о запуске новой франшизы.

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