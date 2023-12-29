В России вышла электронная книга Onyx Boox Note Air 3 с большим экраном и стилусом

В конце декабря в России стартовали продажи электронной книги Onyx Boox Note Air 3. Ридер с большим экраном и металлическим корпусом можно приобрести у российских ритейлеров по рекомендуемой цене в 54 990 рублей.

Основное достоинство Note Air 3 — огромный 10,3-дюймовый дисплей с технологией электронных чернил E Ink Carta. Экран включает в себя два сенсорных слоя: ёмкостный для чтения и индукционный для создания заметок и рисования с помощью стилуса, идущего в комплекте.

Ридер работает на базе восьмиядерного процессора тактовой частотой 2,4 ГГц с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Электронная книга поддерживает модули сканера отпечатков пальцев, Wi-FI, Bluetooth и разъём USB-C, а также позволяет прямо во время чтения слушать музыку в форматах MP3 и WAV, записывать голосовые заметки с помощью встроенного микрофона и переводить текст с помощью онлайн-сервисов.