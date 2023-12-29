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Раскрыты характеристики смартфона Realme 12 Pro+ с экраном 120 Гц и большой батареей

Раскрыты характеристики смартфона Realme 12 Pro+ с экраном 120 Гц и большой батареей
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Недавно инсайдеры раскрыли характеристики смартфона Realme 12 Pro+. Согласно опубликованной информации, гаджет будет работать на мощном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Realme 12 Pro+ получит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц. Также производитель оснастит его аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч. В качестве операционной системы смартфон будет использовать Android 14.

Основная камера будет состоять из трёх модулей: 50-Мп главного Sony IMX890, 64-Мп телевика с перископической системой линз OmniVision ov64B и ультраширокоугольного с предполагаемым разрешением 8-Мп.

Ожидается, что Realme 12 Pro+ поступит в продажу в феврале 2024 года. Его цена составит 1,9 тыс. юаней (~ 24 тыс. рублей).

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