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iPhone 15 подешевел в России до 82 тысяч рублей — СМИ

iPhone 15 подешевел в России до 82 тысяч рублей — СМИ
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В издании Hi-Tech Mail.ru обратили внимание, что стоимость смартфона iPhone 15 в России упала на 33%. Если на старте продаж цена устройства составляла 125-170 тысяч рублей, то сейчас гаджет подешевел до рекордных 82 тысяч рублей.

Ко всему прочему, журналисты отметили, что постепенное снижение стоимости наблюдается и у других смартфонов из линейки. Последнее крупное падение цены базовой версии iPhone 15 на российском рынке наблюдалось в начале ноября.

Гаджет оснащён 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с пиковой яркостью в 2000 нит. Вместо чёлки в верхней части экрана расположен овальный «динамический остров» (Dynamic Island). iPhone 15 работает на мощном процессоре A16 Bionic и оснащён аккумулятором ёмкостью 3349 мА/ч.

Напомним, официальный старт продаж новой линейки смартфонов Apple начался 22 сентября.

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