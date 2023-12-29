Honor анонсировала смартфон X50 Pro с экраном 120 Гц и большой батареей

Компания Honor представила новый среднебюджетный смартфон — X50 Pro. Производитель оценил устройство в $ 395 (~ 35,6 тысячи рублей).

Гаджет предложит покупателям 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2650 × 1200 пикселей, частотой обновления экрана 120 Гц и уровнем регулировки ШИМ 1920 Гц. Новинка будет работать на процессоре SoC Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Также смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 5800 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 35 Вт. Толщина девайса составила 7,98 мм, а масса — 192 грамма. Что касается камер, то фронтальная получила разрешение 8-Мп, а основная задняя — 108 Мп.

Официальная презентация Honor X50 Pro состоится 4 января 2024 года. В рамках мероприятия компания озвучит дату выхода смартфона на рынок.