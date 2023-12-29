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Стоимость акций Nintendo достигла исторического максимума

Стоимость акций Nintendo достигла исторического максимума
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Журналист издания Bloomberg Геройд Рейди обратил внимание, что стоимость акций компании Nintendo достигла исторического максимума — 7359 йен (~ 4,7 тыс. рублей). Об этом представитель Bloomberg сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

Фото: Gearoid Reidy/X (ранее Twitter)

Скорее всего, такого результата Nintendo смогла добиться благодаря успешному выходу The Legend of Zelda: Tears of the Kindom, Super Mario Bros. Wonder, а также выпуску мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — он стал вторым самым кассовым релизом 2023 года.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2007 году — тогда стоимость акций корпорации была также на уровне 7 тыс. йен. Ожидается, что выпуск портативной консоли Nintendo Switch 2 состоится во второй половине 2024 года.

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