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Vivo представила смартфон V30 Lite 5G с экраном 120 Гц и защитой от влаги

Компания Vivo представила смартфон V30 Lite 5G. Производитель оценил устройство в $ 530 (~ 47,4 тыс. рублей).

Гаджет оснащён 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью в 1150 нит. Девайс работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 695. Ещё смартфон защищён от влаги по стандарту IP54.

Также производитель оснастил Vivo V30 Lite 5G аккумулятором ёмкостью 4800 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 44 Вт. Толщина устройства составила 7,96 мм, а масса — 190 граммов. Новинка получила 64-мегапиксельную основную камеру и фронтальную с разрешением 50 мегапикселей.

Пока смартфон V30 Lite 5G доступен для покупки только на территории Мексики. Дату выхода на мировом рынке производитель не раскрывает.