Журналисты издания Reuters сообщили, что корпорация Google урегулирует иск на $ 5 млрд о слежке за людьми в режиме «Инкогнито». Обе стороны уже согласовали специальные условия, которые будут представлены суду для утверждения в феврале, однако подробности пока не раскрываются.

В 2020 году на Google подали в суд по обвинению в отслеживании действий пользователей Chrome при использовании режима «Инкогнито». Истцы утверждают, что компания ложно заставляла людей верить, что они могут контролировать информацию, которую они готовы предоставить ей.

На самом же деле корпорация использовала такие инструменты, как свой продукт Analytics, приложения и браузерные плагины для мониторинга пользователей. В подтверждение своих слов авторы иска предъявили электронные письма руководителей Google, в которых они обсуждали отслеживание действий людей в браузере в режиме «Инкогнито» для продажи рекламы и анализа веб-трафика.

Сумма иска возросла до $ 5 млрд, поскольку истцы изначально запрашивали до $ 5 тыс. за каждого затронутого пользователя — с 2016 года их накопилось несколько миллионов. Вероятно, в конечном итоге корпорация заплатит штраф, который будет меньше изначальной цифры.