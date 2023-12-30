Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джереми Реннер вернётся к съёмкам уже в январе — спустя год после страшного инцидента

Джереми Реннер вернётся к съёмкам уже в январе — спустя год после страшного инцидента
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Эмма Лорд сообщила о скором старте съёмок третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» в своих соцсетях. Производство должно стартовать уже в январе, а среди актёров якобы будет присутствовать и Джереми Реннер — исполнитель одной из главных ролей в шоу.

Чуть позже артист подтвердил информацию девушки, сделав репост её сообщения. Таким образом, это будет полноценное возвращение Реннера к актёрской карьере после годичной паузы — это время он потратил на множественные процедуры и реабилитацию.

Страшный инцидент со звездой Marvel Джереми Реннером произошёл в начале января 2023 года. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, также ему разорвало лёгкое и проткнуло печень. Однако всё обошлось, и сейчас Реннер продолжает восстанавливаться после тяжелейших травм.

Материалы по теме
Джереми Реннер рассказал о процессе восстановления после страшного зимнего инцидента
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android